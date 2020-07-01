Токио, , 05:21 — REGNUM Во время общения с геймерами президент Nintendo Шунтаро Фурукава принёс извинения за известную проблему «люфта» контроллеров Joy-Con портативной консоли Switch. Об этом 1 июля сообщил портал Screen Rant.

«Что касается Joy-Con, мы приносим свои извинения за любые проблемы, с которыми столкнулись наши клиенты», — сказал Фурукава, дав понять, что компания стремится повышать качество своих продуктов.

При этом глава Nintendo отметил: поскольку сейчас в суд США подан коллективный иск по поводу проблемы Joy-Con и этот вопрос не решён, компания хотела бы воздержаться от комментариев по этому поводу.

В марте 2020 года ИА REGNUM сообщило, что Окружной суд Вашингтона отказался отклонять коллективный иск, поданный в связи с «люфтом» Joy-Con. В качестве истцов выступили 18 человек, Nintendo просила суд отклонить иск, но получила отказ.

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