Москва, , 05:22 — REGNUM В среду, 1 июля, в Москве будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Температура воздуха +24… +26 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В ночь на 2 июля в Москве будет переменная облачность, преимущественно без осадков, +14… +16 °С.

Ветер юго--западный 5−10 м/с, местами порывы до 15 м/с. Атмосферное давление 743 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +22… +27 °С днём и +11… +16 °С ночью.

В четверг, 2 июля, днём в столице ожидается +26… +28 °С. По области +23… +28 °С. Ночью в регионе ожидается +13… +18 °С.