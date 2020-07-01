Чита, , 05:16 — REGNUM Обстановка с распространением коронавируса Забайкальском крае постепенно улучшается. Как сообщает сегодня, 1 июля, оперативный штаб региона, общее число носителей SARS-CoV-2 достигло 3212 человек, причём 51 из них добавился за последние сутки.

Вместе с тем, 2107 пациентов уже вылечены и выписаны из медучреждений (107 за сутки). Новых летальных случаев не зафиксировано.

Как уже сообщало ИА REGNUM, накануне, 30 июня, в Забайкальском крае не обошлось без новых смертей. В моностационаре скончалась 67-летняя женщина с подтвержденным диагнозом COVID-19, пневмонией и другими тяжёлыми сопутствующими патологиями.

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