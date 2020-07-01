Вашингтон, , 05:09 — REGNUM Дизайнер Cyberpunk 2077 Макс Пирс сообщил, что студия CD Projekt Red решила отказаться от функции «пробежек по стенам» во время разработки. Об этом 30 июня сообщил журнал PC Gamer.

Он отметил, что создатели игры приняли такое решение из-за дизайна уровней. При этом он сообщил, что персонажи в игре всё равно получат «гибкость» в вопросе передвижения.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Макс Пирс предостерёг геймеров от попыток играть в Cyberpunk 2077 таким же образом, как и в GTA V, несмотря на некоторую схожесть этих проектов. Он добавил, что видел, как многие игроки начинали вести себя подобным образом, однако в итоге корректировали свою игру.

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