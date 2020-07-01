Токио, , 05:09 — REGNUM В Японии 1 июля открылся для посетителей токийский Диснейленд и одноимённый парк водных аттракционов, закрытые почти на четыре месяца из-за пандемии нового коронавируса. Об этом сообщает компания-оператор знаменитого парка аттракционов Oriental Land.

Отмечается, что в связи с продолжающейся угрозой инфекции, в парках введены некоторые ограничения. Например, посещение парков возможно только по заранее купленному билету с фиксированной датой, а их время работы сокращено. Также пока не будут проводится на территориях парков традиционные массовые мероприятия — парады и торжественные шествия.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня компания-оператор парка аттракционов Oriental Land объявила о возобновлении с 1 июля работы токийского Диснейленда.

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