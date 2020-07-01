Владивосток, , 05:05 — REGNUM В Приморье за прошедшие сутки выявлено 77 случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 129 пациентов, двое умерли, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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На 1 июля в Приморском крае зарегистрировано 4 383 носителя коронавируса, выздоровевших — 2 874 человека или 65,5% от общего числа заразившихся. Умерло 46 пациентов с коронавирусом.

30 июня скончались от осложнений два жителя Находки.

Как сообщало ИА REGNUM, клинические испытания российской вакцины от коронавируса планируется завершить до конца июля, доложил 30 июня президенту России Владимиру Путину глава Минобороны Сергей Шойгу.

Он напомнил, что вместе с институтом имени Гамалеи главный военный госпиталь им. Бурденко осуществляет испытания на 38 добровольцах.