Биробиджан, , 04:57 — REGNUM В Еврейской автономной области на 10:00 по местному времени явка избирателей на голосовании по поправкам к Конституции РФ составила 67,47%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном избиркоме.

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Активнее всего в области голосуют жители Смидовичского района — здесь свой выбор с 25 июня до 10:00 1 июля сделали уже 74,35% избирателей. На втором месте Октябрьский район с явкой 73,86%. Самая низкая явка в регионе в Облученском районе — 61,68%.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля в РФ проходит основной день голосования по поправкам к Конституции. Первыми избирательные участки в этот день открыли регионы Дальнего Востока.