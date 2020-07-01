Хараре, , 04:50 — REGNUM В Зимбабве за прошедшие сутки выявили 17 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба минздрава страны.

Отмечается, что большая часть новых пациентов — граждане Зимбабве, вернувшиеся в страну из ЮАР и Ботсваны. Случаев заражения вирусом внутри страны выявлено за сутки всего три.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в стране достигло 591. Также за 30 июня в Зимбабве от болезней, вызванных новым коронавирусом скончался один человек. Всего с начала пандемии жертвами осложнений COVID-19 стали семь пациентов.