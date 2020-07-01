Магадан, Магаданская область, , 04:47 — REGNUM В Магаданской области на 10:00 по местному времени (02:00 мск) 1 июля явка на голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ составила 34,94%, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные регионального избиркома.

Читайте также: В России проходит голосование по поправкам к Конституции — все новости

Активнее всего голосуют избиратели Сусуманского района, явка — 66,32%.

За соблюдением порядка на участках голосования следят около 300 наблюдателей от региональной Общественной палаты. Работает общественный штаб по наблюдению за голосованием.Острых ситуаций, жалоб нет.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине явка на голосовании по поправкам к Конституции РФ 1 июля на 10:00 по местному времени (02:00 мск) составила 56,34%.