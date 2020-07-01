Южно-Сахалинск, , 04:31 — REGNUM В Сахалинской области явка на голосовании по поправкам к Конституции РФ 1 июля на 10:00 по местному времени (02:00 мск) составила 56,34%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в избиркоме региона.

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Самую высокую явку показали временные судовые участки, где в ходе предварительного голосования проголосовали 100% избирателей.

По данным постоянных УИК, с учетом досрочного голосования активнее всего голосуют по поправкам к Конституции РФ жители Южно-Курильска — явка на 10:00 составила 81,86%.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля проходит основной день голосования по поправкам к Конституции РФ. На Чукотке на 10:00 по местному времени (01:00 мск) 1 июля явка на голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ составила 65,76%.