Вашингтон, , 04:30 — REGNUM Запрет на посещение стран Евросоюза жителями США из-за эпидемии коронавируса не помешает проведению съёмок будущего сериала Marvel «Сокол и Зимний солдат». Об этом 30 июня сообщил журнал Variety.

Руководитель Чешской кинокомиссии Павлина Ципкова завила, что запрет распространяется на туристов, но не на людей, посещающих страны ЕС в связи с работой. При этом она добавила, что Чехия будет рада принять кинематографистов из любых стран.

Премьера первого сезона шоу «Сокол и Зимний солдат» запланирована на август 2020 года. Сериал будет показывать потоковый сервис Disney+.

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