Москва, , 04:19 — REGNUM Налог на профессиональный доход, введённый в России в отношении самозанятых граждан, заработает с 1 июля ещё в 53 регионах, сообщили в пресс-службе Федеральной налоговой службы.

«Эксперимент по введению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» расширяет свою географию. Регионам предоставлено право самим решать вопрос о присоединении к эксперименту», — говорится в сообщении.

На новом этапе к эксперименту могут присоединиться Амурская, Архангельская, Астраханская, Белгородская, Брянская, Владимирская, Ивановская, Иркутская, Калининградская, Кемеровская, Кировская, Костромская, Курганская, Курская, Липецкая, Мурманская, Новгородская, Оренбургская, Орловская, Пензенская, Псковская, Рязанская, Саратовская, Смоленская, Тверская, Томская, Тульская и Ярославская области, Алтайский, Камчатский, Краснодарский, Ставропольский, Приморский и Хабаровский края, в республики Алтай, Бурятия, Дагестан, Кабардино-Балкария, Коми, Крым, Мордовия, Якутия, Хакасия, Карелия, Удмуртия, Чувашия, Севастополь, Чукотский АО и Еврейская АО.

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Как сообщало ИА REGNUM, эксперимент по уплате налога на профессиональный доход самозанятыми стартовал в России 1 января 2019 года. Сегодня специальный режим действует в 23 субъектах РФ. Введение нового налогообложения начиналось как эксперимент в четырех регионах страны — Москве, Московской и Калужской областях и в Татарии. По данным на начало 2020 года, таким налоговым режимом воспользовались 550 тыс. человек.

На фоне эпидемии, объявленной в связи с распространением коронавируса, и спада экономики самозанятые получили ряд преференций. В частности, они смогут участвовать в госзакупках наравне с малым бизнесом. Этим категориям граждан будет предоставлена возможность использовать различные меры поддержки, предоставляемые АО «Корпорация «МСП» и его дочерними обществами.

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