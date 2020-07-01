Вашингтон, , 04:10 — REGNUM В сеть выложили анонсирующий трейлер ремастера (старая игра с улучшенной графикой и новыми функциями) Crysis. Ролик был опубликован 30 июня на YouTube-канале PlayStation Gaming.

Администрация канала извинилась за невысокое качество видео, пояснив, что оно было взято с сайта Microsoft Store. Она также добавила: качество официального ролика будет выше. При этом владельцы PlayStation Gaming обратили внимание геймеров: новая игра Crysis будет ремастером, а не ремейком, и не стоит ожидать, что она будет выглядеть намного лучше оригинала.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что разработчики Crysis Remastered назвали дату релиза игры. Ожидается, что она выйдет 23 июля 2020 года.

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