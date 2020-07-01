Владивосток, , 04:08 — REGNUM В Приморье на 10:00 по местному времени (03:00 мск) 1 июля явка на голосовании по внесению поправок к Конституции РФ составила 48,64%, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональный избирком.

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Всего в крае открыто 1 299 стационарных и 46 мобильных избирательных участков. 211 участков для голосования развёрнуто на военных, промышленных и рыбацких судах, приписанных к портам Владивостока и Находки.

Как сообщало ИА REGNUM, на Чукотке на 10:00 явка на голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ составила 65,76%.