Петропавловск-Камчатский, , 03:54 — REGNUM В Камчатском крае по состоянию на 10:00 местного времени (01:00 мск) по поправкам к Конституции РФ проголосовали 44,7% избирателей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в избиркоме региона.

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Самая высокая явка избирателей с учетом досрочного голосования зафиксирована на временных судовых избирательных участках — 99,26%.

Из постоянных УИК на 10:00 самую высокую явку показывают жители Соболевского района области — 75,7%. Менее активно по поправкам к Конституции РФ голосуют в Елизово и Вилючинске — утренняя явка с учётом досрочного голосования составила 32,77% и 34,66%.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине в основной день Общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ работают 309 постоянных и 8 временных избирательных участков.