Анадырь, , 03:57 — REGNUM На Чукотке на 10:00 по местному времени (01:00 мск) 1 июля явка на голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ составила 65,76%, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на окружную избирательную комиссию.

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На Чукотке восемь районов, в которых открыто 55 избирательных комиссий, пять из которых — в Анадыре. Активнее голосуют избиратели Провидения — здесь явка с учетом досрочного голосования на 10 утра 1 июля составила 78,03%.

Как сообщало ИА REGNUM, в России завершилось электронное голосование по поправкам к Конституции. Явка превысила 90%.