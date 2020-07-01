Южно-Сахалинск, , 03:43 — REGNUM На Сахалине в основной день Общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ работают 309 постоянных и 8 временных избирательных участков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в избиркоме области.

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В островном регионе в списки избирателей включены 378 тыс. человек.

В избиркоме уточнили, что голосование проходит при строгом соблюдении мер санитарной безопасности для недопущения распространения коронавирусной инфекции. Избирательные участки будут открыты для голосования до 20:00 по местному времени.

Как сообщало ИА REGNUM, традиционные избирательные участки для голосования по поправкам к Конституции открылись в Чукотском автономном округе и в Камчатском крае 1 июля.