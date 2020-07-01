Красноярск, , 03:47 — REGNUM В среду, 1 июля, в Красноярске будет переменная облачность, без осадков, температура воздуха +28… +30 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В 6:55 на Театральной площади было +17 °C.

Ночью с 1 на 2 июля ожидается до +20 °C.

Скорость восточного, северо-восточного ветра 2−7 м/с, на порывах до 12 м/с. Давление — 735 мм рт. ст.

В четверг, 2 июля, в Красноярске до +32 °C днём и до +21 °C ночью.

В пятницу, 3 июля, в Красноярске ожидается до +32 °C днём. Ночью до +20 °C.

По информации Среднесибирского УГМС, в южных районах Красноярского края 1 июля местами ожидаются грозы.