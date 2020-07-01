Вашингтон, , 02:56 — REGNUM Четыре варианта вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 утверждены управлением по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США для проведения клинических испытаний, заявил глава ведомства Стивен Хан 30 июня в ходе пресс-конференции.

Кроме того, еще шесть прототипов препарата находятся в стадии согласования.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июня директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США Роберт Редфилд в ходе слушаний в Конгрессе заявил что американские ученые разработают одну или несколько вакцин от коронавируса до конца 2020 года.

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