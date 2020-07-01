Каир, , 02:22 — REGNUM В Египте за прошедшие сутки выявили 1157 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщил официальный представитель египетского минздрава Халед Мегахед в заявлении ведомства.

По его словам, общее количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом нового типа в Египте достигло 68 311. Также за 30 июня в стране скончался 81 пациент от осложнений COVID-19. Всего от болезней, вызванных новым коронавирусом, в Египте умерли 2953 человека.

Мегахед отменил, что за минувшие сутки выздоровели 509 пациентов. Всего с начала пандемии с болезнью в Египте справились 18 460 человек.