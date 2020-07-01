Северо-Енисейский район, Красноярский край, , 02:52 — REGNUM Губернатор Красноярского края Александр Усс провёл 30 июня рабочее совещание, на котором было объявлено о ликвидации очага коронавирусной инфекции в Северо-Енисейском районе. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В ходе встречи, в котором участвовали представители золотодобывающей компании, правительства края и регионального управления Роспотребнадзора, генеральный директор ПАО «Полюс» Павел Грачёв проинформировал, что ситуация с COVID-19 в вахтовом поселке стабилизирована — часть сотрудников компании возвращаются с вахты домой, часть приступили к работе, перенёсшие тяжёлую стадию заболевания будут направлены на восстанавливающее лечение в Крым.

«Благодаря совместным усилиям вспышка COVID-19 полностью ликвидирована. Здесь необходимо отдать должное и сотрудникам компании на промплощадке, и объединенной команде врачей, и краевой поддержке, и помощи федеральных властей. Как результат, мы на этой неделе выписываем из мобильного госпиталя на Олимпиадинском ГОК шесть последних пациентов. «Полюс» продолжит взаимодействовать со всеми краевыми больницами, помогая оснащать их оборудованием. Мы выполним все обязательства не только по необходимой краю медицинской технике, но и по расходным материалам для нее», — сказал Грачёв.

Руководитель краевого управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев подтвердил благоприятный прогноз развития ситуации и переход предприятия в ближайшее время «на обычный, плановый режим работы», но с учётом «продолжающихся рисков распространения новой коронавирусной инфекции» и опыта, который «послужит хорошей основой и для других предприятий в крае, которые используют вахтовый метод работы».

В завершении встречи губернатор констатировал, что с произошедшей ситуацией «совместными усилиями удалось справиться», а специалисты, которые преодолели «много сложностей и напряжения» одновременно смогли «приобрести серьёзный опыт».

«Испытания, они всегда людей закаляют и делают людей ближе, это как раз тот случай. Этот период был наполнен каким-то особым напряжением и в то же время чувством локтя, которое продемонстрировали и вы лично, и ваш управленческий персонал. Мы рады и тому, что вспышка ликвидирована, и тому, что «Полюс» в тяжелой ситуации оказался полюсом добра и качества управления», — подытожил Усс.

Как сообщало ИА REGNUM, в посёлке Еруда Северо-Енисейского района Красноярского края в мае произошла вспышка коронавирусной инфекции, во время которой было выявлено более 1300 случаев заражения. Для локализации вспышки военнослужащие Центрального военного округа установили в Еруде мобильный госпиталь. Для развёртывания госпиталя и последующей работы в нём были привлечены более 400 военнослужащих, в том числе 77 врачей и младших медицинских специалистов, а также более 70 врачей и медицинских сестёр Федерального Сибирского научно-клинического центра Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Также в районе вахтового поселка военные развернули полевой обсервационный лагерь на 1000 мест.

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