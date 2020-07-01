Бразилиа, , 02:13 — REGNUM Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 составило 1 402 041, из них 33 846 — новые, 30 июня сообщается на странице в Twitter бразильского министерства здравоохранения.

Также за сутки в стране от осложнений при COVID-19 скончалось 1 280 пациентов. Всего было зафиксировано 59 594 умерших с данным заболеванием. Еще 790 040 человек выздоровели.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июня в мире было официально выявлено 10 185 374 случая заражения SARS-CoV-2.

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