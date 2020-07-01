Сантьяго, , 02:09 — REGNUM В Чили за прошедшие сутки выявили 3394 новых случая заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба чилийского минздрава.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на территории страны достигло 279 393. Также за 30 июня в Чили скончались 113 пациентов с COVID-19. Всего с начала пандемии в стране жертвами осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, стали 5688 человек.

«Мы зафиксировали снижение случаев на 16% по сравнению с тем, что было последние 14 дней», — сообщил глава чилийского минздрава Энрике Парис.

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