Вашингтон, , 01:42 — REGNUM В США количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 2,6 миллионов, сообщает Университет Джонса Хопкинса.

По его данным, к настоящему времени число случаев инфицирования SARS-CoV-2 в США достигло 2 606 211. Также число летальных исходов от осложнений COVID-19 достигло 126 360. Наиболее пострадавшим от пандемии коронавирусной инфекции по-прежнему является штат Нью-Йорк.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти американского штата Флорида заявили о 152 434 случаях заражения коронавирусом нового типа. Отмечалось, что этот показатель более чем в полтора раза превышает показатель двухнедельной давности.

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