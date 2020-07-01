Лима, , 01:38 — REGNUM Число случаев заражения новым коронавирусом в Перу выросло на 2 848 и составило 285 213, сообщается на сайте перуанского министерства здравоохранения.

За сутки в республике умерло 173 пациента с COVID-19. Всего в стране зафиксировано 9 677 смертей от осложнений при данном заболевании.

С начала пандемии в Перу было проведено 1 679 386 исследований на SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за распространения коронавирусной инфекции в Перу власти страны решили продлить до 31 июля режим чрезвычайного положения.

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