Торонто, Канада, , 00:52 — REGNUM Городской совет канадского Торонто ввел обязательное ношение медицинских масок в общественных закрытых помещениях, передаёт телеканал CTV.

Сообщается, что ранее главный санитарный врач города обратился к городским властям с соответствующим предложением. Предполагается, что ношение медицинских масок в помещениях поможет снизить скорость распространения коронавирусной инфекции среди местных жителей. Закон вступит в силу с 7 июля.

Отмечается, что закон также предусматривает исключение для детей возрастом менее двух лет. Им носить медицинские маски не обязательно.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июня власти Канады продлили запрет на въезд иностранных граждан в страну до конца июля. Эта мера была принята ради охраны общественного здоровья.

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