Москва, , 00:13 — REGNUM В России завершилось электронное голосование по поправкам к Конституции, сообщает общественный штаб по наблюдению за ходом голосования.

Пока известны предварительные данные, по которым явка онлайн-голосования превысила 90% избирателей, участниками процедуры волеизъявления стали 1,09 млн избирателей.

Окончательные результаты будут известны 1 июля.

Как сообщал ИА REGNUM, электронное голосование по поправкам к Конституции проходило в двух регионах РФ — Москве и Нижегородской области — с 25 по 30 июня.