Петропавловск-Камчатский, , 00:13 — REGNUM Традиционные избирательные участки для голосования по поправкам к Конституции открылись в Чукотском автономном округе и в Камчатском крае.

На Камчатке в 08.00 1 июля (23.00 мск 30 июня) открылись 292 избирательных участка, из них 105 находятся на судах в море и 187 — на суше. Как сообщили в избирательной комиссии Камчатского края, всего на территории региона зарегистрировано порядка 240 тысяч избирателей.

В досрочном голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституции РФ уже приняли участие жители региона, находящиеся в труднодоступных и удаленных местностях, на метеостанциях, маяках, пограничных заставах, в оленеводческих бригадах, на горнодобывающих, рыбопромышленных предприятиях и промысловых судах — около 10 тысяч человек.

Также в 8.00 по местному времени 1 июля на Чукотке открылись 55 избирательных участков, в том числе — пять участков в Анадыре.

Всего в регионе зарегистрированы 33 194 избирателя, и до 1 июля более половины из них уже проголосовали. В досрочном голосовании в труднодоступных местностях приняли участие более 1,7 тысячи человек — это в том числе военнослужащие и сотрудники оленеводческих бригад.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране.

Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования — 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю — с 25 июня по 1 июля.