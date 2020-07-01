1 июля 2020 | Время чтения 6 мин

Екатерина Торгушина, , 00:01 — REGNUM Ситуация с коронавирусом в России начинает понемногу стабилизироваться. Так, по данным оперативного штаба, несколько дней подряд в стране зарегистрировано менее 7 тыс. зараженных в сутки. Многие регионы уже перешли на первый и второй этапы снятия ограничений. В Москве с 9 июня отменен режим самоизоляции и электронные пропуска, постепенно возвращается к работе бизнес. Однако территория нашей страны огромна, в некоторых регионах и отдельных городах еще наблюдаются вспышки новых случаев заражения коронавирусом, вследствие чего главы субъектов пока не могут перейти на следующий этап отмены ограничительных мер.

Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Аналитический центр Туту.ру собрал информацию об ограничениях, действующих в городах России. За обновлениями можно следить на специальном сайте «Радар надежды». Так, по всей стране действует обязательный 14-дневный карантин для всех прибывающих в Россию из-за границы. Поскольку сейчас авиасообщение с другими государствами (для возврата граждан на родину) действует преимущественно в столице, прибывающие из-за рубежа и зарегистрированные не в Москве проходят карантин в обсерваторе. Москвичи могут пройти карантин дома.

Ситуация в российских регионах

Режим самоизоляции на 1 июля пока сохранен во многих субъектах. Например, в Вологодской области (до 1 июля включительно, возможно продление), в Республике Алтай, в Архангельской области (до 7 июля), в Белгородской области, в Дагестане, в Иркутской области (до 12 июля), в Калмыкии (до 12 июля), в Камчатском крае (до 15 июля), в Краснодарском крае (до 6 июля), в Красноярском крае (до 12 июля), в Курской области (до 5 июля), в Республике Марий Эл (до 17 июля), в Ненецком автономной округе (до 3 июля), в Нижегородской области (до особого распоряжения), в Орловской области (до 16 июля), в Пензенской области (до 12 июля), в Пермском крае (до 14 июля), в Приморском крае (до 14 июля), в Ростовской области (до особого распоряжения), в Якутии (до 10 июля), в Тамбовской области (до 2 июля), в Томской области (до 10 июля), в Ханты-Мансийском автономном округе (до 5 июля), в Ямало-Ненецком автономном округе (до 10 июля), в Ярославской области (рекомендательный характер), в Республике Адыгея (до особого распоряжения). В вышеперечисленных регионах самоизоляция действует для всех граждан.

Маски Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Некоторые субъекты сохранили обязательный режим самоизоляции только для пожилых людей (старше 65 лет) и лиц с хроническими заболеваниями (группа риска), для всех остальных он носит рекомендательный характер. Например, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в Алтайском крае, в Амурской области, в Астраханской области (до распоряжения), в Башкирии (продлен до 15 июля), в Брянской области (до 12 июля включительно), во Владимирской области (до 12 июля), в Волгоградской области (до 14 июля), в Воронежской области (до 5 июля), в Забайкальском крае, в Ивановской области, в Ингушетии, в Кабардино-Балкарии (до 1 июля включительно), в Калининградской области, в Калужской области (до 14 июля), в Кемеровской области (до 5 июля), в Кировской области (до особого поручения), в Республике Коми (до 14 июля), в Курганской области (до особого распоряжения), в Липецкой области, в Магаданской области (до 6 июля), в Мордовии, в Мурманской области (до 12 июля), в Рязанской области (до 10 июля), в Новосибирской области (до 1 августа), в Саратовской области (до 15 июля), в Свердловской области (до 6 июля), в Северной Осетии (до 10 июля), в Ставропольском крае (до 1 июля включительно), в Татарии (до 12 июля), в Туве (до особого распоряжения), в Тюменской области (до 5 июля), в Ульяновской области (до особого поручения), в Подмосковье (до 12 июля), в Хабаровском крае (до 12 июля), в Республике Хакасия (до особого распоряжения), в Челябинской области (до 12 июля), в Чувашии (до 12 июля), в Чукотском автономном округе (до 6 июля), в Карачаево-Черкесии (до распоряжения). В Бурятии режим самоизоляции для лиц старше 65 и тех, кто находится в группе риска, продлен до 31 июля, однако они могут выйти на работу по согласованию с работодателем. В Карелии и в Смоленской области обязательна самоизоляция для лиц старше 60 лет.

Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В Костромской области режим самоизоляции сохранился только в городе Буе (из-за сложной эпидемиологической ситуации). В Тверской, Новгородской и Самарской областях режим самоизоляции снят. В Псковской области 1 июля отменяют обязательную самоизоляцию для пожилых людей и беременных женщин. В Омской области ее отменили 15 июня. В Тульской области режим самоизоляции полностью снят 30 июня. В Удмуртии самоизоляция для людей старше 65 лет закончилась 12 июня. Однако стоит отметить, что практически во всех субъектах обязательно ношение масок в общественных местах, в некоторых регионах — еще и перчаток.

Часть субъектов сохранили обязательный двухнедельный карантин для въезжающих из других областей. Например, режим действует в Республике Алтай. В Амурской области обязательная 14-дневная изоляция сохранена для вахтовых рабочих. В Воронежской области приезжающие из Москвы или Петербурга обязаны проинформировать о своем прибытии и пройти карантин. Те же правила присутствуют и в Дагестане. В Забайкальском крае обязательна обсервация на 14 дней для прибывающих из столицы, за самоизоляцией приезжающих из других регионов установлен контроль. В Калининградской области также действует обязательный карантин, однако его можно не проходить при условии подтвержденной брони в отеле не менее чем на две ночи или наличия собственной недвижимости/постоянной регистрации для арендаторов жилья в области. Для въезда в Камчатский край необходимо оформить цифровой пропуск и в дальнейшем пройти карантин.

Измерение тепмературы перед входом на стадион Алексей Колчин © ИА REGNUM

Обязательная самоизоляция для прибывающих из других регионов также присутствует в Кемеровской области, Республике Коми, Магаданской области, Ненецком автономном округе, Оренбургской области, Якутии, Северной Осетии, Томской области, Туве и других. В Ханты-Мансийском автономном округе самоизоляция сохранена для прибывающих из Башкирии, Дагестана и Якутии. Режим обсервации для въезжающих в Сахалинскую область планируют сохранить до создания вакцины.

Губернатор Липецкой области отменил самоизоляцию для въезжающих 22 июня. Прибывающим в Курганскую область необходимо предоставить справку об отсутствии коронавируса, однако обязательный карантин для въезда в регион отменен. 30 июня был также отменен карантин для прибывающих из других субъектов в Чечню.

Летняя веранда кафе Дарья Антонова © ИА REGNUM

Несмотря на то, что режим самоизоляции в некоторых регионах еще действует, местная власть начала поэтапно снимать ограничительные меры. Например, на Сахалине и Курилах разрешили проводить массовые мероприятия. В Ростовской области возобновлена работа летних веранд кафе, баз отдыха и курортных отелей. В Приморском крае разрешена работа музеев (экскурсии до 5 человек) и библиотек. Начало летней оздоровительной кампании в Карелии перенесли на 13 июля. В Белгородском регионе собираются открыть физкультурно-оздоровительные центры, аквапарки, ледовые арены, бассейны и фитнес-центры. Со 2 июля свою работу там начнут пришкольные и загородные лагеря (в виде закрытых смен). В Башкирии с 29 июня открылись спортивные учреждения, где разрешено проводить занятия. В Республике Алтай запуск работы туристических объектов пока отложили до 2 июля.

С 1 июля также начинается запуск туристического сезона в Крыму. Открытие полуострова для межрегионального туризма одобрено на федеральном уровне.