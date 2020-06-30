Москва, , 23:38 — REGNUM Ещё 35 пациентов с подтверждённым заражением коронавирусной инфекцией скончались за прошедшие сутки в Москве. Об этом 30 июня сообщает городской оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

У всех умерших был подтверждён диагноз «пневмония» и был получен положительный результат тестирования на коронавирусную инфекцию. Общее количество умерших пациентов с выявленным заражением SARS-CoV-2 в Москве составило 3831 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что клинические испытания вакцины от коронавирусной инфекции планируется завершить в России до конца июля. Вакцину разрабатывает 48-й Центральный научно-исследовательский институт войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) совместно с НИЦЭМ им. Гамалеи Минздрава РФ.

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