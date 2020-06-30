Претория, ЮАР, 30 июня 2020, 23:36 — REGNUM За сутки в ЮАР подтверждены 6945 случаев COVID-19, общее число случаев заболевания достигло 151 209, сообщает минздрав африканской страны.
По официальной информации, погибли от болезни в ЮАР к настоящему моменту 2657 человек. Излечились 73 543 пациента. В ЮАР подтверждено наибольшее число случаев COVID-19 среди всех стран Африки. Общее число проведенных тестов на коронавирус в ЮАР с начала эпидемии составило около 1,63 млн.
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