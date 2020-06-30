Санто-Доминго, , 23:33 — REGNUM Власти Доминиканской Республики объявили эпидемию коронавирусной инфекции на своей национальной территории. Об этом сегодня, 30 июня, сообщают местные СМИ со ссылкой на указ министра здравоохранения Доминиканы Рафаэль Санчес Карденас.

Данный указ предписывает приостановку экономических, социальных и развлекательных мероприятий с 20:00 до 5:00 каждый день недели, за исключением некоторых.

Также сохраняется действующий запрет на коммерческие, культурные, художественные и спортивные мероприятия на стадионах, в дворцах спорта, галереях и других местах массового скопления людей, а также работу казино, баров и дискотек.

Но при этом работа гостиниц и предприятий туристического сектора будет сохранена с соблюдением новых требований по санитарной безопасности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Доминикане выявлено 32 658 случаев COVID-19. Скончались 747 человек, выздоровели 17 580 человек.