Анкара, , 23:14 — REGNUM За прошедшие сутки в Турции было выявлено более 1200 новых фактов заражения коронавирусом, сообщил 30 июня министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

В инфографике, опубликованной на странице министра в Twitter, указано, что за последние сутки было проведено 50 492 теста и выявлено 1293 новых случая заражения коронавирусом.

На сегодняшний день в Турции выявлено 199 906 фактов заражения коронавирусом.

За тот же период в стране умерло 16 пациентов с диагнозом COVID-19, после чего общее число жертв эпидемии составило 5131 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в мире, по данным ВОЗ, выявлено более 10,1 млн случаев заражения коронавирусом.

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