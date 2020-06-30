Оттава, , 23:12 — REGNUM Власти Канады до 31 июля продлевают запрет на въезд иностранных граждан в страну. Об этом сегодня, 30 июня, сообщает телеканал CBC со ссылкой на заявление представителя Агентства пограничной службы Канады Ребекки Пурди.

Она заявила, что запрет на въезд иностранных граждан в Канаду был продлен как минимум до 31 июля из соображений охраны общественного здоровья.

Напомним, что данная мера была введена еще 16 марта в связи с началом пандемии коронавируса. При этом запрет не распространялся на граждан США и постоянных резидентов Канады. Но при этом необязательные поездки между США и Канадой запрещены.

Кроме того, в Канаде до 31 августа продлеваются строгие требования самоизоляции для въезжающих в страну. Тот, кто нарушает карантин, может подвергнуться существенному штрафу — до 750 тысяч канадских долларов ($551,5 тыс.). Если же нарушение самоизоляции создало угрозу жизни другого человека, то штраф может составить до миллиона канадских долларов или же такому человеку грозит тюремное заключение сроком до трех лет.