Лондон, , 22:45 — REGNUM За прошедшие сутки в Британии умерли ещё 155 пациентов с диагнозом COVID-19, сообщает 30 июня минздрав страны.

С учётом этих данных общее число жертв эпидемии достигло в Британии 43 730 человек.

За тот же период было выявлено 689 новых фактов заражения коронавирусом, а общее количество заразившихся составляет в стране 312 654.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта текущего года ВОЗ официально признала вспышку коронавируса пандемией. На сегодняшний день в мире выявлено более 10,1 млн случаев заражения коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: Во Франции число жертв COVID-19 приближается к 30 тысячам

Читайте развитие сюжета: За последние сутки в Турции выявили более 1200 заражений коронавирусом