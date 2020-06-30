Москва, , 22:14 — REGNUM DDos-атака была совершена хакерами на сайты Общественной палаты РФ и проекта фейкам.нет. Об этом 30 июня сообщил журналистам глава экспертно-консультативной группы ОП РФ по общественному контролю за дистанционным электронным голосованием Александр Малькевич.

Хакерская атака, по словам Малькевича, произошла вечером 30 июня после завершения приёма голосов избирателей, голосовавших онлайн. Хакерам удалось на короткое время нарушить нормальную работу сайта. В это же время произошло «падение» сайта фейкам. нет.

Как пояснил Малькевич, предполагается, что DDos-атаку совершили те, кому члены ОП РФ мешали создавать хаос во время проведения голосования по поправкам к Конституции РФ. По мнению Малькевича, нападение хакеров тесно связано с работой ОП по разоблачению фейков о всероссийском голосовании. Всего было зафиксировано около 5 тыс. фейков, самые резонансные из них размещали участники проекта «Карта нарушений на выборах» движения «Голос».

Ранее ИА REGNUM сообщало о хакерских атаках из-за рубежа на сайт Конституция2020. рф, посвящённый голосованию по поправкам к Конституции РФ.

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