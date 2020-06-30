Женева, Швейцария, , 21:43 — REGNUM Количество летальных исходов среди пациентов с выявленным заражением коронавирусной инфекцией в мире превысило 503 тысячи. Об этом 30 июня сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

За прошедшие сутки, по данным ВОЗ, общее количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в мире возросло на 163 865, количество летальных исходов за сутки возросло на 3946 случаев.

Всего на сегодняшний день в мире официально выявлено 10 185 374 случаев заражения SARS-CoV-2, из них скончалось 503 862 пациента. Больше всего случаев заражения коронавирусом подтверждено в США (2 590 582 случаев), на втором месте Бразилия (1 368 195 случаев), на третьем Россия (647 849 случаев).

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ВОЗ призвала все страны мира сохранять бдительность даже в случае улучшения ситуации с COVID-19.

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