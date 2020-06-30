Архангельск, , 21:38 — REGNUM В Архангельской области по поправкам к Конституции РФ проголосовали уже более 28% избирателей. Об этом ИА REGNUM сообщили в облизбиркоме.

Мобильный пункт для голосования © ИА REGNUM

Напомним, для безопасного проведения голосования в регион поступило более 730 тысяч медицинских масок, более полумиллиона перчаток, 32 тысячи одноразовых халатов, 28 тысяч литров антисептика для обеззараживания помещений.

Напомним, на территории региона работают 850 постоянных участков для голосования, и 81 участок образован в местах временного пребывания участников голосования — в больницах, госпиталях, интернатах, СИЗО, вахтовых поселках и на судах флотов. Кроме того, голосование организовано в мобильных пунктах для голосования.