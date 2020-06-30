Вологда, , 21:23 — REGNUM Власти Вологодской области продлили до 13 июля все действующие карантинные ограничения. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

По словам губернатора Олега Кувшинникова, в области пока нет четкого тренда к снижению заболеваемости: ежедневный прирост заболевших невысок, но стабилен — порядка 20 человек каждый день.

«Сейчас нам важно дождаться более положительных трендов, когда решение о снятии дальнейших ограничений можно будет принять без опасения за последующий рост заболевания», — заявил губернатор.

По данным оперативного штаба, за последние сутки в Вологодской области зафиксирован 21 случай заражения новым коронавирусом. Общее число носителей опасной инфекции с начала эпидемии составило 1607 человек

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