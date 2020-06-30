Москва, , 21:13 — REGNUM Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов заявил, что российские школьники начнут свой новый учебный год как обычно — 1 сентября. Об этом Кравцов сказал сегодня, 30 июня, в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Кравцова, школьники вернутся за свои парты 1 сентября текущего года. При этом из-за непростой эпидемиологической обстановки, связанной с пандемией коронавируса, в школах будут усилены защитные меры. Как именно меры будут предприняты — в настоящий момент прорабатывается, Минпросвещения активно консультируется с регионами.

Также министр заявил, что и дети, и учителя уже скучают по школам и хотят скорее вернуться к занятиям.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Роспотребнадзора Анна Попова уже говорила, что высока вероятность того, что школьники вернутся к занятиям 1 сентября.