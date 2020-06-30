Париж, , 21:00 — REGNUM Знаменитое печенье Véritable Petit Beurre марки LU впервые в истории выйдет вместо обычной печати на нём со словами благодарности медикам во Франции. Об этом 30 июня сообщил глава французского филиала компании Mondelez Матиас Досн на своей странице в Twitter.

Как пояснил Матиас Досн, печать на печенье Véritable Petit Beurre не менялась с 1886 года. Впервые в истории фабрика в коммуне Ла-Э-Фуасьер поменяет надпись, чтобы выразить благодарность медикам города Нанта за их труд во время пандемии коронавируса.

На фотографии печенья, которое глава компании приложил к своему сообщению, видна надпись «Большое спасибо!» на французском языке и маленькое изображение сердца.

Ранее ИА REGNUM сообщало о неделе благодарности медикам в Москве.

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