Лондон, , 20:34 — REGNUM В Великобритании за минувшие сутки от COVID-19 скончались 155 человек. Об этом сегодня, 30 июня, сообщает министерство здравоохранения королевства.

Общее число жертв коронавируса в Соединенном Королевстве таким образом достигло 43 730.

За сутки коронавирус выявлен у 689 человек. Общее число случаев COVID-19 с момента начала пандемии в Великобритании — 312 654.

Стоит отметить, что накануне сообщалось о смерти 25 человек от COVID-19 за сутки. В Минздраве Великобритании отметили, что такой резкий прирост связан с тем, что в выходные дни система оповещения не работала в полную силу и неучтенные случаи приплюсовываются к статистике за следующие дни.