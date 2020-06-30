Ашхабад, , 20:23 — REGNUM «Что касается подтвержденных случаев, как и во всех других странах, мы в ООН полагаемся на информацию, которую предоставляет правительство Туркмении. Действительно, к настоящему моменту во Всемирную организацию здравоохранения не поступало сообщений о таких случаях», — завила руководитель офиса ООН в Ашхабаде Елена Панова, комментируя заявления туркменских властей об отсутствии коронавируса в стране.

По ее словам, Туркмении удалось избежать проникновения коронавирусной инфекции в страну благодаря вовремя принятым официальным Ашхабадом мерам — закрытию границ и отмене всех международных авиарейсов.

«Важно еще отметить, что в Туркмении очень низкая плотность населения — 13 человек на квадратный километр, здесь нет густонаселенных городов, и это может служить еще одним фактором», — подчеркнула представитель ООН.

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