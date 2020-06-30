Иерусалим, , 20:22 — REGNUM В Израиле число выявленных случаев COVID-19 за сутки выросло на 765 и достигло к вечеру 30 июня 25 041. Об этом сегодня сообщает министерство здравоохранения страны.

За сутки скончался один пациент. Общее число жертв достигло 320.

На сегодняшний день в Израиле COVID-19 больны 7403 человека. Состояние 52 их них оценивается как тяжелое. С начала пандемии в Израиле уже вылечились 17 318 пациентов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Израиле наблюдается отчетливая вторая волна пандемии COVID-19. Прирост новых выявленных случаев начался в конце мая.