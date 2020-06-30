Курск, 30 июня 2020, 20:03 — REGNUM В Курске в областной инфекционной больнице имени Семашко для лечения пациента с COVID-19 впервые применили антиковидную плазму крови. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.
Стать донором плазмы могут здоровые граждане без признаков ОРВИ, которые не контактировали с заражёнными. В регионе заготовлено 17 доз антиковидной плазмы, которую будут направлять в стационары по запросам.
Читайте ранее в этом сюжете: В Курской области скончались ещё две пациентки с COVID-19