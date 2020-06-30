Курск, , 20:03 — REGNUM В Курске в областной инфекционной больнице имени Семашко для лечения пациента с COVID-19 впервые применили антиковидную плазму крови. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

«На Курской областной станции переливания крови начата работа по заготовке плазмы крови от доноров, в крови которых выявлены антитела к COVID-19. Плазму в дальнейшем будем использовать для лечения тяжелобольных. Первый такой пациент у нас уже появился в инфекционной больнице. Женщине, находящейся в тяжелом состоянии на неинвазивной искусственной вентиляции легких, введено две дозы», — рассказал замгубернатора Андрей Белостоцкий.

Стать донором плазмы могут здоровые граждане без признаков ОРВИ, которые не контактировали с заражёнными. В регионе заготовлено 17 доз антиковидной плазмы, которую будут направлять в стационары по запросам.

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