Красногорск, , 20:00 — REGNUM Творческие коллективы, кружки и секции откроются в Московской области с 1 июля, сообщает 30 июня официальный сайт областного правительства.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства Московской области.

Кроме того, в Telegram-канале губернатора Подмосковья Андрея Воробьева указано, что с 1 июля возобновляется работа секций и кружков, а также репетиции, тренировки и иная деятельность коллективов и организаций, относящихся к сфере культуры, досуга, спорта и образования.

Напомним, ранее из-за эпидемии коронавируса работа этих коллективов была приостановлена.

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