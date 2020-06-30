Москва, , 19:55 — REGNUM Несмотря на отмену режима спецпропусков в столице, персональные данные оформлявших их жителей до сих пор не удалены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент информационных технологий столицы.

Отмечается, что эти сведения по-прежнему не удалены из-за судебных споров, связанных с введением режима самоизоляции и ограничений в возможности передвижения по городу. В то же время после завершения этих процессов сведения будут уничтожены.

Как сообщало ИА REGNUM, в Минкомсвязи заявили, что персональные данные граждан, которые те указывали при оформлении спецпропусков, стёрты после отмены режима самоизоляции.