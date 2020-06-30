Москва, , 19:53 — REGNUM Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации удалило персональные данные граждан, которые те указывали для оформления цифровых пропусков. Об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев, сообщает ТАСС.

Данные, которые граждане указывали для оформления спецпропусков, удалены после смягчения ограничений, отметил он.

«Мы все удалили», — заявил Шадаев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Минкомсвязи заявили об отсутствии рисков из-за создания единого реестра граждан РФ.

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