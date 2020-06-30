Санкт-Петербург, , 19:47 — REGNUM В Санкт-Петербурге восстановили электроснабжение в Приморском районе, нарушенное из-за штормового ветра.

Тем временем спасательные подразделения, по данным на 19:15 мск, совершили уже 125 выездов на произошедшие случаи или угрозу падения деревьев и слабо закрепленных конструкций. Сто из этих случаев относятся к деревьям. Об этом 30 июня сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Напомним, во время шторма во вторник пострадали пять автомобилей. Четыре человека после осмотра госпитализированы в больницы. Прерванное движение электропоездов восстановлено.

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По данным комитета по благоустройству Санкт-Петербурга, из-за порывистого ветра только на проезжую часть упало семь деревьев в разных районах города.

Например, на 12-й линии Васильевского острова в районе дома 51 от сильного порыва ветра большой ясень рухнул прямо поперек улицы на припаркованные автомобили. Ствол дерева повис на электрических проводах. Аварийная бригада садово-паркового предприятия «Василеостровец» распилила дерево на части и вывезла его остатки.

Напомним, в связи со штормом было принято решение о закрытии садов и скверов с целью обеспечения безопасности граждан.

Видео последствий шторма: Анна Изам, пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

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