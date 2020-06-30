Вашингтон, , 19:29 — REGNUM Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом перевалило в американском штате Флорида за 152 тыс. человек, сообщает 30 июня департамент здравоохранения штата.

Ведомство отмечает, что это число более чем в полтора раза превышает показатели двухнедельной давности.

В частности, на 18 июня на территории Флориды было выявлено 85 тысяч случаев заражения коронавирусом.

Теперь же, 30 июня, общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 152 434.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным университета Джонса Хопкинса, ведущего официальную статистику эпидемии в США, в стране выявлено 2 590 582 заразившихся, свыше 126 тыс. из них умерли

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